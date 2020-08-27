Україна та Туреччина вийшли на рівень стратегічного альянсу в оборонній галузі – Уруський

Україна та Туреччина вийшли на рівень партнерства, який дозволяє обговорювати створення стратегічного альянсу двох країн в оборонній галузі.

Про це за результатами зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в ексклюзивному коментарі Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

«Ми досягли такого рівня стратегічного партнерства, що зараз вже можемо говорити про стратегічний альянс наших оборонно-промислових галузей, виробництв, який спрямований не проти третіх країн, а на користь та для переваг наших народів. У нас є для цього всі передумови, ми доповнюємо один одного», - сказав Уруський.

За його словами, ця тема серед інших важливих питань, звучала сьогодні на зустрічі української делегації з Президентом Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на зустрічі з міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком, йшлося про те, що Україна та Туреччина переходять на новий етап співпраці в оборонній сфері, який набуває більшої інтенсивності та спрямованості на конкретні проєкти, зокрема в авіа- та суднобудуванні.

Як відомо, українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром України Олегом Уруським перебуває з візитом в Туреччині. Вчора було підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини. За два дні перебування в Анкарі, українська делегація провела ряд важливих зустрічей, зокрема з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan та Aselsan.

Фото: Управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини