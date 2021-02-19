Україна і Туреччина зберегли допандемійний рівень товарообігу - посол

Товарообіг між Україною і Туреччиною минулого року попри пов’язані з коронавірусом обмеження залишився на допандемійному рівні та склав близько 5 млрд дол.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга у виступі на першому установчому засіданні української частини Українсько-Турецької торгово-промислової палати, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Товарообіг за результатами минулого року склав близько $5 млрд. Вдалося зберегти рівень допандемійного року. Це важливо й промовисто. За цими цифрами активність ділових кіл обох країн і бізнесменів», - заявив Сибіга.

Дипломат також зауважив, що товарообіг між двома країнами зростає останні чотири роки приблизно на 10-15%. Він нагадав, що до пандемії туристичний потік з України до Туреччини досяг 1,5 млн туристів, в минулому році - близько 1 млн.

«Ми вийшли на такий рівень стратегічного партнерства, коли працює кожен його елемент. Досягнутий рівень політичного діалогу ми повинні конвертувати в конкретні економічні проєкти», - підкреслив Сибіга, звертаючись до представників українського бізнесу.

Щодо укладення Угоди про вільну торгівлю він наголосив на її перспективності для українського бізнесу.

«Ми зараз на дуже позитивному треку укладення Угоди про вільну торгівлю. Вона міститиме важливі елементи для українського бізнесу й перспективи її однозначно будуть суттєвими. Зараз маємо 5 млрд дол. товарообігу, чітко бачимо, що з укладанням угоди дуже швидко досягнемо показника 10 млрд дол.», - сказав Сибіга.

Дипломат також відзначив можливості Туреччини для виходу на ринки третіх країн, зокрема Близького Сходу та країн Африки, позитивний досвід Туреччини у реалізації проєктів державно-приватного партнерства, постачання продукції з доданою вартістю.

За його словами, нині триває робота для досягнення домовленостей про надання пільгового кредитування бізнесменам для реалізації спільних українсько-турецьких проєктів.

Дипломат привітав створення Українсько-Турецької торгово-промислової палати, проведення першого установчого засідання її української частини та обрання керуючого складу.

Як повідомлялося, у 2019 році обсяги українсько-турецького товарообігу зросли на 22,3% у порівнянні з 2018 роком – до 5 млрд. дол.

Як заявляв раніше міністр фінансів Сергій Марченко, цього року Україна розраховує на збільшення торгівлі, в тому числі за рахунок розширення спектра товарів і послуг, які будуть поставлятися Україною до Туреччини і в зворотному напрямку, а також в розширенні лінійки експортної української продукції за рахунок товарів з високою доданою вартістю та за рахунок спільних інноваційних проєктів.