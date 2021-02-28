Україна презентувала в Туреччині унікальний всюдихід SHERP

В Анкарі відбулася презентація снігоболотоходу SHERP вітчизняного виробництва, який розробляли протягом 20 років та який не має аналогів у світі.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Приємно представляти цей високотехнологічний продукт, який свідчить про розвиток науки, інженерної, дослідницької, конструкторської думки в Україні. Туреччина - це надзвичайно важлива країна регіону, вона також може розглядатися як держава, де можна здійснювати збірку цих автомобілів, виходити з турецькими партнерами на треті ринки», - сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Презентація всюдиходу SHERP в Анкарі / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

За оцінкою розробників, Туреччина є дуже перспективним ринком для експорту всюдиходів та вихід на ринки третіх країн.

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«Ми впевнені, що наші всюдиходи будуть користуватися попитом серед рятувальних служб, служб обслуговування аеропортів, компаній, які обслуговують лінії електропередач, трубопроводи. Розглядаємо в перспективі Туреччину як хаб для виходу на ринок Близького Сходу та суміжних держав", - розповів представник компанії SHERP, відповідальний за продажі в Азійському регіоні, Олексій Опанасенко.

Снігоболотохід SHERP було розроблено та виготовлено в Україні, цей процес тривав 20 років. Нині компанія SHERP продає всюдиходи на всі континенти, оскільки аналогів за тактико-технічними характеристиками у світі немає. Всюдихід має кілька модифікацій. Представлена в Анкарі модель SHERP N1200 має вантажопідйомність 1200 кг, максимальну швидкість по суші - 40 км/год, по волі - 6 км/год., максимальний кут підйому - 35 градусів, дорожній просвіт - 1 метр, паливна автономність - 65 год., витрата палива - 5 л/год.