Київський бронетанковий завод модернізував п’ять танків Т-72

Київський бронетанковий завод провів капітальний ремонт 5 танків Т-72.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресбрифінгу повідомив директор ДП «Київський бронетанковий завод» Володимир Синявський.

«На Київському бронетанковому заводі проведений капітальний ремонт 5 танків Т-72 , покращені його технічні характеристики, встановлений більш потужніший двигун 740 кінських сил, встановлена покращена ходова частина. На даний момент машина має змогу проводити стрільбу керованою ракетою «Комбат» на прицільну дальність 4 км», - розповів керівник підприємства.

Також, за його словами, покращені оглядові прилади за рахунок встановлення оптичних діоптрій третього покоління, динамічний захист, світлові прилади. Синявський наголосив, що всі необхідні деталі та системи були вироблені підприємствами Укроборонпрому.

Модернізація танків тривала два місяці, загальна кількість танків Т-72, які будуть модернізовані в межах державного оборонного замовлення, становить 10 одиниць.

Київський бронетанковий завод провів капітальний ремонт 5 танків Т-72 / Фото: Наталія Молчанова, Укрінформ

Синявський повідомив, що ще 5 танків можуть бути модернізовані протягом наступних двох місяців.

Танки Т-72 має прийняти Міністерство оборони, і воно ж має зробити відповідний розподіл цієї техніки.

Окрім цього, за словами Синявського, завод виконує низку замовлень з ремонту іншої військової техніки.

Як уточнив на пресбрифінгу генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв, ця техніка була модернізована в межах попереднього державного замовлення, наразі Укроборонпром очікує затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік.

«Це танки (Т-72 — ред.) попереднього державного оборонного замовлення. Визначає потреби Міністерства оборони Генеральний штаб. Ми сподіваємося, що в державному оборонному замовленні на 2021 рік будуть танки «Оплот». Чекаємо затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік, яке стане основою для виробничих програм для Укроборонпром», - сказав Гусєв.

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.