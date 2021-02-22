Україна уклала перший контракт на IDEX-2021 - із Пакистаном на $85,6 мільйона

Україна уклала перший контракт у рамках Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021: ідеться про угоду ДК «Укрспецекспорт» з Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн дол.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу державної компанії «Укрспецекспорт».

«Хоча закриття кордонів, яке сталося у минулому році через світову пандемію, і навчило нас ефективно працювати онлайн, участь України в одній із найбільших зброярських виставок, що відбувається офлайн, важко переоцінити», – зазначив генеральний директор Укрспецекспорту Вадим Ноздря, коментуючи хід виставки, яка наразі триває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Він також повідомив, що в рамках IDEX-2021 відбулося укладення контракту між ДК «Укрспецекспорт» та Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн дол. «Це перший контракт Укрспецекспорту, який є одним з найбільш системних та ефективних спецекспортерів ДК «Укроборонпром», з Пакистаном у цьому році», – зазначив Ноздря. Також з пакистанською стороною було обговорено питання розширення співпраці та реалізації нових проектів до кінця 2021 року.

Крім того, українська делегація вже провела ряд переговорів з делегаціями ОАЕ, Йорданії та Саудівської Аравії та досягла домовленостей щодо співпраці у сферах високоточної зброї та бронетанкової техніки, безпілотних платформ, ремонту двигунів тощо. Про це повідомив генеральний директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

«У нас є всі підстави прогнозувати, що у 2021 році ми не лише збережемо свої позиції на наших базових ринках, а й вийдемо на нові – з новою продукцією. Український оборонно-промисловий комплекс дає нам таку можливість. Тож плануємо нові зовнішньоекономічні контракти і очікуємо на суттєве зростання обсягів постачання на зовнішні ринки, а відтак – збільшення відрахувань до державного бюджету», – прокоментував перші результати участі України в IDEX-2021 Ноздря.

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Як повідомлялося, 21 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) стартувала Міжнародна виставка озброєнь ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), яка триватиме до 25 лютого.

IDEX-2021 – одна з найбільших військових міжнародних виставок, яка проводиться під патронатом президента Об’єднаних Арабських Еміратів. У павільйонах Національного виставкового центру в Абу-Дабі свої експозиції презентують понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу. Україну представляють дев’ять підприємств ОПК, сім з яких входять до державного концерну «Укроборонпром», серед яких ДК «Укрспецекспорт». Водночас державна компанія «Укрспецекспорт» є організатором об’єднаної експозиції концерну «Укроборонпром». Українську делегацію очолює віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Фото: Укроборонпром