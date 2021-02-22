Уруський прокоментував фото з Кадировим

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промосливості Олег Уруський прокоментував своє фото поруч із Рамзаном Кадировим, зроблене під час міжнародної військово-технічної виставки IDEX-2021 у столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Як передає Укрінформ, Уруський опублікував коментар у Фейсбуці.

"На фото, розміщеному на сторінці у Facebook Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX-2021, на якій я беру участь як глава української урядової делегації", - написав віцепрем'єр.

Він додав, що розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає Протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку. "Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р. Кадиров", - підкреслив Уруський.

За його словами, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

"Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 лютого опублікував у Фейсбуці фото, на якому віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зображений поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Прем'єр також вимагав термінових пояснень.