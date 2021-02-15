У «слуг» є запитання до Уруського, але звільняти його не планують – депутат

Питання відставки віцепрем’єр-міністра Олега Уруського наразі не розглядається.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам повідомив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами у депутатів фракції «Слуга народу» є питання до Уруського, однак «наразі питання відставки не розглядається».

«Я переконаний, що ми повинні спільно виправити помилки, а вже, потім, вирішувати кадрові питання», - додав Гетманцев, зазначивши, що питання є до багатьох міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, голова комітету ВР з питань економічного розвитку, депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Наталуха заявив про ініціювання збору підписів щодо відставки Уруського.

«Ми вирішили почати збір підписів за зняття із займаної посади Уруського Олега Семеновича», - сказав депутат і заявив, що тільки у фракції «Слуга народу» вже зібрано понад сорок підписів.

Він висловив сподівання, що найближчими днями разом з іншими фракціями вдасться зібрати більше 100 голосів «за».

За його словами, збір підписів про відставку Уруського ініціювали, щоб не ризикувати іміджем Державного космічного агентства і досягненнями, які у сфері супутникових технологій вже зробили і профільний комітет, і Держагентство, а також щоб не зірвати запуск українського супутника до кінця 2021 року.

Водночас колега Наталухи за фракцією Олександр Качура заявив, що питання відставки Уруського не розглядається.

16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.