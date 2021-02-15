Відсутність траншу МВФ у 2021 році не стане катастрофою для України – Гетманцев

Відсутність траншу МВФ у 2021 році не стане катастрофою для України – Гетманцев

Укрінформ
Україні пройти 2021 рік без траншу МВФ буде набагато важче, однак це не стане катастрофою для країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у Верховній Раді заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Нам пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це в жодному разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність», - сказав Гетманцев.

Він додав, що співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами має задовольняти інтереси усіх сторін.

«Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців», - додав Гетманцев.

При цьому депутат не відповів на запитання, про які червоні лінії йдеться.

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Як повідомлялося, 13 лютогоМВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програмі дій уряду. Зокрема, сторони обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, заходи щодо зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законопроєкти щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», — зазначив Йоста Люнгман.

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