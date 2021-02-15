Відсутність траншу МВФ у 2021 році не стане катастрофою для України – Гетманцев

Україні пройти 2021 рік без траншу МВФ буде набагато важче, однак це не стане катастрофою для країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у Верховній Раді заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Нам пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це в жодному разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність», - сказав Гетманцев.

Він додав, що співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами має задовольняти інтереси усіх сторін.

«Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців», - додав Гетманцев.

При цьому депутат не відповів на запитання, про які червоні лінії йдеться.

Як повідомлялося, 13 лютогоМВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програмі дій уряду. Зокрема, сторони обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, заходи щодо зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законопроєкти щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», — зазначив Йоста Люнгман.