В ОП прокоментували переговори України з МВФ: Обом сторонам потрібно знайти компроміси

Українська сторона на перемовинах з Міжнародним валютним фондом твердо захищає свою позицію, тому процес узгодження й затягується.

Про це йдеться в переданому Укрінформу коментарі колишнього міністра розвитку економіки, радника очільника Офісу Президента Тимофія Милованова.

«Коли ми говоримо про будь-який переговорний процес, бажано було б уникати очевидних спекуляцій. У нас із МВФ постійно відбувається процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова - макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ», - заявив він.

Як наголосив Милованов, українська сторона працює, перш за все, в інтересах держави і робить все можливе для досягнення домовленостей з МВФ.

«Водночас, як у будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов'язані, зокрема, і з незалежністю державного управління. Які завжди і роблять наші перемовини делікатними і складними. Кожен відстоює свою позицію, робить це твердо; відповідно переговори займають час», - зазначив він.

Милованов назвав цю ситуацію нормальною, додавши, що обом сторонам потрібно знайти компроміси у спільних інтересах. «У цьому і полягає сутність переговорів», - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 12 лютого завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by поки що не ухвалено.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчих і регулятивних підстав банківського нагляду і фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само дискусії стосувалися заходів в секторі енергетики.

Представник МВФ наголосив, що обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми, тому дискусії триватимуть.

Місія МВФ з 21 грудня 2020 року працювала в Україні в форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Проте потім зробила перерву на свята, після яких, а саме з 11 січня, відновила свою роботу в Україні.

Місія проводила обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.

Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україну 12 червня отримала перший і на даний момент єдиний транш в розмірі 2,1 млрд доларів.