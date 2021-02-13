Місія МВФ завершила роботу в Україні, рішення про перегляд stand by не ухвалене

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

Зокрема, він зазначив, що у період з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади.

За його словами, дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само як дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», - поінформував Люнгман.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята, після яких, а саме з 11 січня, поновила свою роботу в Україні.

Місія проводила обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш у розмірі 2,1 млрд доларів.