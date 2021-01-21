Суд дасть оцінку діям ексзаступника Уруського - Геращенко

Вже колишній заступник віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий зрештою розкаявся і визнав, що вів себе неналежним чином у Києві.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Заради справедливості варто сказати, що Віталій, який проявив хамство й агресію стосовно поліцейських, зрештою розкаявся і визнав, що вів себе неналежним чином, порушив правила Дорожнього Руху - сів за кермо напідпитку, розвернувся через подвійну суцільну, чинив опір законним діям співробітників поліції. Тепер суд дасть оцінку діям Віталія Немилостивого», - уточнив заступник глави МВС.

Геращенко додав, що наступного тижня Верховна Рада розгляне законопроект № 2695, розроблений групою народних депутатів, які хочуть уберегти життя українців від п'яних громадян на дорогах.

За його словами, в цьому законопроекті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, «як це є у всіх цивілізованих країнах, і що не дозволено зараз в Україні».

Геращенко також висловив сподівання, що цей законопроект підтримають всі фракції і всі депутатські групи, «тому що від рук п'яних водіїв гинуть виборці, які голосували за кожну політичну силу в надії, що вона зробить Україну безпечнішою».

Як повідомляв Укрінформ, у патрульній поліції повідомили, що в столиці чоловік, який представився заступником міністра з питань стратегічних галузей і промисловості, керував автомобілем у нетверезому стані і влаштував штовханину з поліцією.

Зі свого боку, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що порушника звати Віталій Немілостівий.

Уруський вважає, що «така безвідповідальна поведінка з боку Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра».

21 січня Кабінет Міністрів звільнив з посади Немілостівого.

Немилостивий був призначений заступником Уруського 10 серпня.

За даними ЗМІ, Немілостівий - колишній перший заступник міністра промислової політики в урядах Тимошенко (2007-2010 роки) й Азарова (2010-2011 роки), а також народний депутат України (2012-2014 роки).