Україна представляє військову техніку та озброєння на виставці IDEX в Еміратах

Державний концерн «Укроборонпром» представляє новітню військову техніку та озброєння власного виробництва на виставці IDEX-2021, яка 21 лютого стартує в Абу-Дабі, ОАЕ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі концерну.

Зазначається, що на виставці продемонструють низку перспективних розробок та виробів концерну, наприклад, модель наземного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» і високоточної реактивної системи «Вільха» від конструкторського бюро «Луч».

«Нептун» – сучасний український зразок озброєння, керовані ракети якого є малопомітними для ворожих радарів і здатні знищувати як кораблі, так і наземні цілі. Вітчизняна високоточна система залпового вогню «Вільха» вважається однією з найпотужніших у світі у своєму класі, підкреслили в концерні.

Також до уваги відвідувачів виставки запропоновано натуральні зразки протитанкових ракетних комплексів «Скіф» та «Корсар» і макет розвідувально-ударного безпілотника «Сокіл-300».

«Ця виставка дає можливість презентувати сучасні перспективні та інноваційні розробки, які створені завдяки нашому науково-технічному потенціалу. Нашій оборонці є що показати та запропонувати потенційним замовникам з усього світу», – зазначив керівник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Також на IDEX-2021 будуть презентовані можливості танка «Оплот», який за низкою характеристик є найкращим у світі, бойової машини БТР-4 та інші передові розробки підприємств-учасників концерну, додали в Укроборонпромі.

Загалом на українському стенді планується представити понад десяток натуральних та макетних (масштабних) зразків продукції військового та подвійного призначення. Під час проведення виставки заплановано низку переговорів з офіційними делегаціями різних країн і міжнародними компаніями щодо подальшого партнерства, поінформували в концерні.

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Завершиться виставка 25 лютого 2021 року. Делегацію концерну очолює його гендиректор Юрій Гусєв. Головою української делегації є віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

IDEX - одна з найбільших військових міжнародних виставок, яка проводиться під патронатом президента Об’єднаних Арабських Еміратів.

У павільйонах Національного виставкового центру в Абу-Дабі свої експозиції презентують понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.

Україну представляють дев’ять підприємств ОПК, сім з яких входять до Укроборонпрому.