У Вінниці на території заводу Укроборонпрому створять індустріальний парк

На території вінницького «45-го експериментального механічного заводу», який входить до складу Укроборонпрому, можливе створення індустріального парку оборонного спрямування.

Про це у вівторок під час перебування у Вінниці повідомив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми окремо поговоримо про співпрацю з ОДА. Ми вже поговорили про те, що маємо об’єднати зусилля для того, щоб на цьому заводі в перспективі могли з’явитись нові робочі місця, залучатись інвестиції в рамках створення індустріального парку (…). Мій приїзд це не просто огляд потужностей, ми віримо з Сергієм Сергійовичем (Борзов Сергій, голова ОДА – ред.), що створимо у робочому порядку робочу групу, яка попрацює над концепцією можливого індустріального парку на цих потужностях», - сказав Гусєв.

За його словами, наразі підприємством використовуються менше половини наявних приміщень і потужностей, і саме вони можуть бути використані для створення індустріального парку.

«Відбувається реформування ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку), яке передбачає фінансування проєктів, таких, як індустріальні парки. Ми разом готові відстоювати такий проєкт, як індустріальний парк на потужностях 45-го заводу перед урядом і Міністерством розвитку громад і територій. Я переконаний, що це може бути хороший проєкт, хороший майданчик розвитку промисловості для Вінницької області і вінницької громади», - наголосив очільник «Укроборонпрому».

Він зазначив, що в разі створення індустріального парку на території «45-го експериментального механічного заводу», він має відповідати напрямам роботи підприємства, а саме, оборонного характеру.

«Ми зараз активно працюємо над реформуванням Укроборонпрому . У першому читанні прийнятий законопроєкт №3822, який передбачає корпоратизацію. Яка, в свою чергу, дозволяє залучати інвестиції, створювати спільні проєкти з інвесторами, закордонними інвесторами. Тому сьогодні я побачив, що підприємство має перспективу», - підкреслив Гусєв.

«45-й експериментальний механічний завод», який входить до складу Укроборонпрому, є провідним підприємством з виробництва технічних засобів транспортування, заправки, перекачування і зберігання нафтопродуктів.

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У 2020 році підприємство виробило продукції та надало послуг на понад 220 млн 100 тис. грн. Йдеться про виконання держоборонзамовлення, ремонт і модернізацію техніки для Міноборони, замовлення для Нацгвардії та цивільного сектору.

Найбільший обсяг робіт виконано у сфері капремонту і модернізації техніки та обладнання для Міністерства оборони України. Так, відремонтовано понад 60 вантажівок, модернізовано понад 20 автоцистерн, близько 30 танкоремонтних майстерень тощо. Крім цього, у рамках держоборонзамовлення підприємство виготовляло автоцистерни для Збройних сил України.

Для НГУ завод поставив декілька автопаливозаправників і розробив найбільшу в Україні автоцистерну на суцільному шасі, яка здатна транспортувати та зберігати 27 тонн пального.

На території заводу також працює ДП «Електричні системи».