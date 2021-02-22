У Харкові затримали шпигуна, який збирав для РФ дані про новітній український танк

У Харкові контррозвідка Служби безпеки України затримала шпигуна, який збирав для спецслужб РФ закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який виконував завдання здобути для країни-агресора технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ «ОПЛОТ», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що громадянина України завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ під час його поїздки до Російської Федерації.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на завдання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.

Зрадника затримано «на гарячому» під час одержання ним «повного комплекту технічної документації», яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого співробітники Служби безпеки України затримали колишнього учасника диверсійної групи терористичної організації «ЛНР», причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури Донбасу. За даними досудового слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної «групи Бергмана» («Німця»). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській та Донецькій областях, ще чотири - замінувало. Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та у взаємодії з Нацполіцією ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.

Фото: ssu.gov.ua