Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві

Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє NOS, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Спецслужба Нідерландів AIVD викрила двох російських дипломатів у Нідерландах як шпигунів”, - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби Нідерландів AIVD, обидва росіянина є співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, водночас вони були акредитованими дипломатами в посольстві Росії в Гаазі.

Зазначається, що зазначені особи збирали у Нідерландах конфіденційну інформацію, зокрема про високотехнологічні компанії та установи.

Наразі з’ясовується, якою саме секретною інформацією вдалося заволодіти шпигунам.

Відомо, що одним з їхніх джерел інформації був іноземець, якого тепер депортують.

Обох російських дипломатів оголошено персонами нон грата. Вони мають виїхати з країни впродовж двох тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2018 року Служба військової розвідки і безпеки Нідерландів запобігла кібернетичному нападу російських спецслужб, які намагалися здобути інформацію з серверів Організації із заборони хімічної зброї.

Фото: ANP