У Данії обвинувачують у шпигунстві російського вченого-хіміка

Обвинуваченим у шпигунстві в Данії громадянином Росії, про якого напередодні повідомляла прокуратура країни, може бути вчений-хімік Олексій Никифоров.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на члена Громадської палати РФ Марію Бутіну.

«Так, його (Никифорова, - ред.) обвинувачують в шпигунстві. До мене надійшло звернення в Громадську палату, я попросила своїх помічників розібратися, в чому суть справи, подивилася матеріали, наразі ми вивчаємо справу», - сказала Бутіна.

Знайомий вченого Юрій Тюрін також підтвердив цю інформацію.

Читайте також: Болгарія вдруге за рік висилає російських дипломатів

Прокуратура Данії, яка напередодні повідомляла про висунення обвинувачень у шпигунстві громадянину РФ, відмовилася уточнювати прізвище. Лише підтвердила, що ця людина «перебуває під вартою з липня 2020 року».

Припускають, що обвинувачений передавав російській розвідці інформацію, зокрема, про технології, пов'язані з енергетикою. Обвинувачення йому висунуто за ст. 108 Кримінального кодексу. У разі визнання фігуранта винним покарання може становити до шести років позбавлення волі. Імовірно, справа розглядатиметься в закритому режимі.

Читайте також: Австрійський полковник 30 років шпигував на росіян

З відкритих джерел відомо, що Никифорову 35 років, він фахівець з хімії рідкісних і розсіяних елементів, працював в одному з датських університетів, жив у Копенгагені та Ольборзі, де, за даними датських ЗМІ, проходитиме процес у справі росіянина, обвинуваченого в шпигунстві.