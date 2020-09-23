Болгарія вдруге за рік висилає російських дипломатів

Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БГНЕС із посиланням на МВС Болгарії.

Зазначається, що дипломати впродовж 72 годин мають залишити територію Болгарії.

Раніше МВС Болгарії отримало лист від прокуратури із інформацією про шпигунську діяльність цих осіб. Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 року і дотепер два громадянина Російської Федерації збирали інформацію про плани модернізації болгарської армії і підтримку технічної придатності військової техніки.

Зазначається, що у деяких випадках болгарським громадянам була обіцяна і надана фінансова винагорода.

У прокуратурі додали, що, оскільки підозрювані мають дипломатичний імунітет, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини кримінальну справу проти них призупинено.

Як повідомлялося, у січні 2020 року болгарська прокуратура звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії у шпигунстві. Дипломатів вислали з країни.