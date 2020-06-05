Чехія висилає двох російських дипломатів через "справу про отруту"

Уряд Чехії вирішив вислати з країни двох дипломатів посольства РФ у Празі в зв’язку з причетністю до скандалу із погрозою отруєння низки празьких політиків.

Про це заявив прем’єр республіки Андрій Бабіш за результатами засідання уряду 5 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Докази Служби інформаційної безпеки (BIS) чітко доводять, що вся справа виникла в результаті внутрішніх суперечок між співробітниками посольства Російської Федерації в Празі, коли один з них направив вигадану інформацію до BIS про запланований напад на чеських політиків", - заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш на пресконференції.

За словами Бабіша, ці люди є авторами вигаданого листа, в якому йдеться про заплановану атаку за допомогою рицина на чеських політиків: мера Праги Зденека Гржиба, старости району Праги-6 Ондржея Коларжа та старости району Ржепор’є Павла Новотного.

Глава уряду підкреслив, що вся ситуація ускладнює і без того непрості відносини між двома країнами.

"Ми зацікавлені у хороших відносинах з усіма країнами, але ми є суверенною державою, і такі дії на нашій території неприйнятні", - заявив Бабіш.

Міністр закордонних справ Томаш Петршичек у свою чергу заявив, що чеська сторона намагалася владнати всю справу дипломатичними шляхами, але без успіху. Він також зауважив, що Чехія рідко вдається таких кроків як висилка представників іноземної країни.

"Підхід Російської Федерації не дає нам іншого вибору, крім висилки дипломатичних представників", - додав міністр.

Більшість чеських політиків привітали таке рішення, заявивши, що "часи, коли чехами командували з Москви, давно минули", а залякування чеських політиків є неприпустимим.

Посольство Росії вже поспішило назвати рішення чеського уряду "сфабрикованою провокацією" і "ворожим кроком", який свідчить про небажання офіційної Праги нормалізувати двосторонні відносини.

Нагадаємо, відносини між Прагою і Москвою ускладнилися після прибирання в Празі-6 у травні статуї радянського маршала Івана Конєва. Пізніше у виданні Respect з’явилася інформація про прибуття до Праги співробітника російських спецслужб з дипломатичним паспортом, який начебто привіз рицин з метою отруїти празьких політиків, їм було надано охорону.