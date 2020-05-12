Чеські ЗМІ назвали ім'я російського дипломата, який збирався отруїти празьких політиків

Посольство РФ у Чехії звернулося до поліції з вимогою надати захист одному зі своїх дипломатів, ім'я якого назвали чеські ЗМІ у зв'язку з ситуацією навколо можливої підготовки отруєння чеських політиків.

Про це повідомляє BBC.

«Посольство Російської Федерації в Празі попросило захисту правоохоронців для одного зі своїх дипломатів, якого чеські ЗМІ назвали на тлі звинувачень у намірі отруїти чеських політиків», - йдеться в повідомленні.

У диппредставницві заявляють, що проти їхнього працівника висунуто «помилкові та необґрунтовані звинувачення», і він отримує погрози.

Офіційно ім'я цього дипломата не називається, але чеські ЗМІ повідомляють, що це 34-річний Андрій Кончаков, глава Російського центру науки і культури в Празі.

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Сам Кончаков повідомив чеському сайту Seznam Zpravy, що в його валізі були лише «дезінфікувальний засіб і солодощі».

Як повідомлялося, чеський тижневик Respekt наприкінці квітня повідомив, що за три тижні до цього в Прагу прибув чоловік з російськими дипломатичними документами, у валізі якого була отруйна речовина рицин. Передбачалося, що вона може бути використана проти чеських політиків, причетних до демонтажу пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.

Зокрема, під загрозою опинилися Ондржей Колар - голова 6 району Праги, в якому демонтували пам'ятник, глава празького району Ржепориє Павел Новотни і мер Праги Зденек Гржиб, адміністрація якого перейменувала площу перед посольством РФ на честь убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Усім трьом надано охорону.

На початку квітня у Празі було демонтовано пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву і Москва погрожувала Празі відплатою. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника.

У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до 5 років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.