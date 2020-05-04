У Чехії відреагували на інформацію про планування вбивства політиків агентом РФ

Погрози з боку РФ на адресу чеських політиків неприйнятні, але уряд Чехії прийматиме рішення про дії у відповідь, зокрема й щодо вислання російських дипломатів, тільки після отримання відповідних висновків спецслужб.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Чехії Карел Гавлічек, коментуючи інформацію ЗМІ про приїзд до Праги російського агента з отрутою, якою він нібито мав отруїти кількох чеських політиків, повідомляє Česka televize.

«Я не думаю, що зараз дуже вдалий час для скорочення чисельності дипломатів. Ми не повинні панікувати і, грунтуючись на умоглядних даних, висилати дипломатів», - заявив Гавлічек.

За його словами, будь-які подальші кроки уряду у цьому контексті будуть зроблені тільки після відповідних і однозначних висновків представників силових структур.

«Але, в будь-якому разі, перш ніж виконати якусь дію, необхідно надзвичайно ретельно дослідити це питання. Це може бути правдою, а може і не бути, але робити з цього висновки було б дуже передчасно», - заявив чеський віцепрем’єр.

Як повідомлялося, чеський тижневик Respekt наприкінці квітня поінформував, що за три тижні до того до Праги прибула людина з російськими дипломатичними документами з метою вбивства чеських муніципальних політиків. При собі ця особа мала отруйну речовину рицин.

Зазначалося, що під загрозою опинилися Ондржей Колар, голова 6 району Праги, в якому демонтували пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мер Праги Зденек Гржиб, адміністрація якого перейменувала площу перед посольством РФ на честь убитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Російське посольство у Чехії заявило протест через знесення пам'ятника Конєву, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна з проханням притягти до кримінальної відповідальності іноземних чиновників, які відповідальні за знесення пам'ятників радянським громадянам. У Слідкомі розцінили знесення монумента російського воєначальника як осквернення символів військової слави Росії, вчинене публічно, і завели кримінальну справу.

У Росії з початку квітня діє закон, який загрожує до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників як у Росії, так і за кордоном.