На Донеччині взяли під варту двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані про озброєння

На Донеччині взяли під варту двох громадян України, завербованих ФСБ РФ, які збирали секретні дані про військове озброєння ЗСУ.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

«За клопотанням Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у держзраді із альтернативою внесення застави у сумі 181 600 грн кожному (ч. 1 ст. 111 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2020 року 36 та 40-річні мешканці міста Енергодар Запорізької області через один із месенджерів почали співпрацювати із представниками спецслужб РФ. Завербовані особи виконували доручення «кураторів» щодо збору інформації про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Отримавши чергове завдання, правопорушники намагались домовитись про передачу таємних матеріалів з помічником начальника розвідки штабу однієї з військових частин Донеччини. За грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США вони запропонували військовому надати їм інформацію про використання військової техніки ЗСУ в ході проведення АТО/ООС. Самі ж зловмисники за зраду власної держави мали заробити 4000 доларів США.

Однак довести свої злочинні дії до кінця особи не змогли. Помічник начальника розвідки повідомив про їх наміри правоохоронцям та 11 лютого 2021 року під час передачі грошових коштів завербованих громадян затримали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Укрінформ, колишньому співробітнику СБУ в Донецькій області повідомили про підозру у співпраці з терористами.