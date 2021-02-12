Чоловік з-за ґрат намагався продати реактивний вогнемет «Джміль» - СБУ

Чоловік з-за ґрат намагався продати реактивний вогнемет «Джміль» - СБУ

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Укрінформ
Правоохоронці у Черкаській області запобігли нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження, зокрема й реактивного піхотного вогнемета «Джміль» виробництва РФ, представникам кримінальних кіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався з-за ґрат налагодити збут зброї та боєприпасів, залучивши до цього посередника на волі.

Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Клієнтів вони підшукували через свої зв’язки у кримінальних колах, зазначають у спецслужбі.

Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту, зокрема, реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль», чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26, двох кілограмів вибухівки, двох тисяч набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

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Триває слідство. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: СБУ

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