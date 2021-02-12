Чоловік з-за ґрат намагався продати реактивний вогнемет «Джміль» - СБУ

Правоохоронці у Черкаській області запобігли нелегальному продажу арсеналу військових засобів ураження, зокрема й реактивного піхотного вогнемета «Джміль» виробництва РФ, представникам кримінальних кіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався з-за ґрат налагодити збут зброї та боєприпасів, залучивши до цього посередника на волі.

Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Клієнтів вони підшукували через свої зв’язки у кримінальних колах, зазначають у спецслужбі.

Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту, зокрема, реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль», чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26, двох кілограмів вибухівки, двох тисяч набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: СБУ