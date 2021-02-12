СБУ затримала двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані про нове озброєння

Контррозвідники СБУ викрили двох громадян України, які були завербовані ФСБ РФ і збирали таємні відомості щодо боєготовності та забезпечення ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що агентам було поставлено завдання отримати секретні документи про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки ЗСУ під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії.

"Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин", - зазначили у СБУ.

Агентів російської спецслужби затримали під час контрольованої передачі «таємних» документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку.

Щодо викритих агентів ФСБ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ