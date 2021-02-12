СБУ затримала «силове крило» банди, яка тероризувала людей у чотирьох областях

Під час спецоперації у Дніпрі СБУ заблокувала діяльність «силового крила» міжрегіонального злочинного угруповання, яке залякувало і тероризувало людей у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними спецслужби, після затримання лідера угруповання кримінального авторитета на прізвисько «Арієць» у квітні 2020 року частина його учасників продовжила кримінальну діяльність. Фігуранти, які входили до складу «силового крила» банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих.

У Дніпрі СБУ затримала учасників угруповання, причетного до залякування людей у різних регіонах / Фото: СБУ

Оперативники СБУ задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій. За цю суму фігуранти «гарантували» чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови, потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою.

Співробітники СБУ, із залученням Центру спеціальних операцій «А», затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей. У ході затримання, яке відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями.

Читайте також: СБУ викрила на Київщині осередок ІДІЛ

У межах кримінального провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.