На Донеччині колишному СБУшнику повідомили про підозру у співпраці з терористами

Колишньому співробітнику СБУ у Донецькій області повідомили про підозру у співпраці з терористами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому співробітникові Управління Служби безпеки України в області заочно повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"За даними слідства, у 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону. Займаючи посаду слідчого у так званому Міністерстві державної безпеки «ДНР», він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які залучені до проведення АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Укрінформ на початку лютого, на Одещині суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому військовослужбовцю, який підозрюється у проведенні на території південних областей України розвідувально-підривних акцій на користь терористів «ДНР».