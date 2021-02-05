На Луганщині за матеріалами СБУ судитимуть «голову райсуду ЛНР»

Служба безпеки України повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки представнику окупаційної адміністрації терористичної організації «ЛНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба 3-го Управління Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

«За даними досудового слідства, восени 2015 року луганський адвокат добровільно приєднався до окупантів та очолив один із фейкових «районних судів» міста Луганська. Задокументовано, що зловмисник сприяє окупаційному режиму через застосування «правових норм» квазіреспубліки. Зокрема, він санкціонував затримання та незаконне позбавлення волі громадян України, які виступали проти російської збройної агресії та окупаційної адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Вирішується питання щодо оголошення зловмисника у загальнодержавний розшук.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, із 2015 року на Луганщині СБУ повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України майже 90 «суддям» та «прокурорам» фейкової республіки.