На Донеччині відкрили справу через втягнення дітей у воєнний конфлікт – Офіс генпрокурора
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що з 2017 року представники НЗФ РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.
«Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», - повідомили у Офісі генпрокурора.
За інформацією правоохоронців, усього на тимчасово окупованій території Донеччини діє більше 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».
Як уточнюють в установі, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, правозахисники оприлюднили список винних у мілітаризації кримських дітей - від так званих кримських «міністрів освіти» до вчителів шкіл.
Фото: Офіс генпрокурора