На Донеччині відкрили справу через втягнення дітей у воєнний конфлікт – Офіс генпрокурора

На Донеччині розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що з 2017 року представники НЗФ РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.

«Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», - повідомили у Офісі генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, усього на тимчасово окупованій території Донеччини діє більше 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».

Як уточнюють в установі, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, правозахисники оприлюднили список винних у мілітаризації кримських дітей - від так званих кримських «міністрів освіти» до вчителів шкіл.

Фото: Офіс генпрокурора