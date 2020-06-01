На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей - ОП

На Донбасі лише з початку нинішнього року від обстрілів постраждало десятеро дітей.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook у Міжнародний день захисту дітей.

“Ціле покоління українських дітей на Донбасі росте під вибухи снарядів. Більше 400 тисяч дітей щодня прокидаються під загрозою потрапити під обстріли або підірватися на міні. За нашими даними, лише з початку цього року постраждали від обстрілів десятеро дітей. Саме тому ми прагнемо, аби на українській землі настав мир”, - наголосив Єрмак.

За його словами, українська сторона постійно вимагає припинення обстрілів, прискорення розведення військ та розмінування.

Єрмак також підкреслив, що допомога найбіднішим сім’ям є не менш важливим завданням української влади.

“Діти найбільше страждають від світової економічної кризи, яка розпочалася із поширенням пандемії та запровадженням карантину. За розрахунками Дитячого фонду ООН, в Україні майже кожна друга сім’я з дітьми потрапить у важке фінансове становище. Ми також добре розуміємо завдання влади у напрямках освіти та охорони дитячого здоров’я”, - зазначив він.

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Керівник ОП зауважив, що карантин погіршив доступ дітей до навчання. Особливо це стосується тих сімей, які не мають доступу до інтернету. Водночас епідемія та помилки медичної реформи погіршили доступ дітей до медпослуг.

“Це відповідальність кожного з нас – від уряду, до конкретних чиновників, вчителів, лікарів і, звичайно, батьків”, - наголосив він.

Але, переконаний Єрмак, найбільше діти потребують, аби їх любили.

Як повідомлялося, 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.