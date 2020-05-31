Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Оріховим

Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Оріховим

Укрінформ
Станом на 17.00 неділі російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", -  йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.

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Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

Від початку доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.

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