Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Оріховим

Станом на 17.00 неділі російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

Від початку доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.