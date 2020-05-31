Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Оріховим
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.
Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.
Від початку доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.