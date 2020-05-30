У Чехії судитимуть білоруса, який воював за бойовиків на Донбасі

Празька прокуратура звинувачує громадянина Білорусі, який постійно проживає у Чехії, та громадянина Чехії в участі у бойових діях на сході України на боці незаконних хбройних формувань.

Про це повідомляє чеський судовий сайт із посиланням на прокурора Марека Бодлака.

«Прокурор Вищої прокуратури Праги передав обвинувальний акт до Муніципального суду в Празі проти громадянина Білорусі, який постійно проживає в Чехії, за злочин — теракт… у зв’язку з його неодноразовою участю у збройному конфлікті на сході України у лавах сепаратистських частин у 2014-2016 роках. Строк покарання, встановлений Кримінальним кодексом у цій справі, становить 12-20 років позбавлення волі», - написав прокурор.

Справа була передана до суду 27 травня 2020 року.

České Noviny уточнюють, що йдеться про 40-річного білоруса, який наразі утримується у в’язниці через завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Видання також повідомляє, що подібне звинувачення висувається також громадянину Чехії, який приєднався до бойовиків незаконних збройних формувань на сході України взимку 2015-2016 років. Розгляд у цій справі розпочнеться 1 липня в обласному суді в Чеське Будейовіце.

Прокуратура звинувачує обох чоловіків у скоєнні злочину у складі організованої групи. Кримінальний кодекс Чехії визначає теракт як діяння, вчинене проти Чехії чи міжнародної організації.

Раніше Укрінформ повідомляв про справу чеського солдата Еріка Ешту, який також брав участь у боях на Донбасі на боці самопроголошеної "ДНР". Його засудили до 2 років і скасували його військове звання. Ешту обвинуватили не в тероризмі, а в службі в іноземних збройних силах. Генеральний прокурор не погодився з вироком, Верховний суд буде розглядати це питання повторно. Апеляцію подав і сам Ешту, який продовжує стверджувати, що їздив в Україну як турист, а "ДНР" не є терористичною організацією.

Чехія не визнає самопроголошені республіки та наполягає на тому, що тимчасово непідконтрольні Києву території, а також анексований Росією Крим є невід'ємною частиною України.