Голова комітету Ради: Ми не можемо позбавляти українського паспорта за російське громадянство

Україна не може позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта, оскільки це є порушенням Конституції.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю LB.ua.

Коментуючи питання про незаконну паспортизацію жителів ОРДЛО, Мережко сказав: "Взагалі це дуже складне питання. Адже українська конституція забороняє позбавляти українського громадянства. Це - імперативна норма. Отже, ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію".

При цьому Мережко не впевнений, що сьогодні доцільно змінювати текст Конституції.

"Припустимо, ми повертаємо Крим і Донбас. Там по факту виявляється маса людей з російським громадянством. Ми їм скажемо, що відмовляємося від них тільки тому, що вони не здали український паспорт, як цього вимагає процедура? З точки зору права і Конституції України, вони як і раніше є громадянами нашої країни", - сказав політик.

Він додав, що цим питанням активно займається віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації в ТКГ Олексій Резніков.

"Він правильно говорить про "безпечну реінтеграцію". Я з цим підходом згоден. Вважаю, що тут необхідно діяти дуже обережно і делікатно. До того ж зараз пропонувався законопроект про так зване подвійне громадянство. Це дуже складне питання. У зв'язку з цим у фракції "Слуга народу" тривають серйозні дискусії", - сказав Мережко.

При цьому, депутат виступає за ухвалення закону про подвійне громадянство, йдучи "шляхом цивілізованих європейських держав", однак проблему вбачає у поведінці держави-агресора.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" мав розглядатися парламентом у вівторок, 19 травня. Однак на початку ранкового засідання Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступив з пропозицією зняти цей документ з розгляду, його підтримала більшість депутатів.

Натомість перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня пояснив, що ВР зняла законопроект №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" з розгляду тільки 19 травня, і тому він може бути винесений на розгляд під час будь-якого наступного пленарного засідання, оскільки був включений до порядку денного третьої сесії парламенту.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №2590, який пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну або втік із Російської Федерації.