Офіс генпрокура збирає докази “паспортизації” в ОРДЛО для суду в Гаазі

Офіс Генерального прокурора збирає докази примусової паспортизації цивільного населення на тимчасово окупованих РФ територіях для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора збирає та документує докази насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ щодо отримання громадянами України - мешканцями тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей "паспортів" псевдореспублік для направлення інформаційного повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Як зазначається, слідством встановлено, що наявність такого паспорту для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення.

"Такі умисні примусові дії незаконних адміністрацій, контрольованих РФ, є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року" - наголошуються в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ймовірно отримано понад 500 тис псевдопаспортів – 300 тис і 200 тис відповідно.

На національному рівні за процесуального керівництва обласних прокуратур слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).