СБУ розслідує примусову “паспортизацію” жителів окупованої Луганщини

За матеріалами Служби безпеки розпочато кримінальне провадження за фактом примусової “паспортизації” окупаційною адміністрацією Росії українських громадян, які проживають на тимчасово непідконтрольній території.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Під час досудового слідства встановлено, що ватажками терористичної організації “ЛНР” проводиться політика спонукання місцевих мешканців отримувати “паспорт” псевдодержавного утворення. Обов’язкова наявність фейкових “документів” є умовою отримання соціальних виплат та працевлаштування у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Відмова від оформлення “документа” псевдореспубліки є приводом для дискримінації та репресій. Через примусовий характер “паспортизації” порушуються норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нав’язуванням “паспортів” посилюється залежність населення від окупаційної адміністрації так званої “ЛНР”, створюється система придушення громадянської непокори. За даними СБУ, видача “паспортів ЛНР” також є засобом легалізації на тимчасово окупованій території Луганської області найманців, які прибули із РФ.

Дії очільників так званої “ЛНР” кваліфіковані за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, як порушення законів та звичаїв війни.

Розслідування у кримінальному провадженні прокуратурою Луганської області доручено слідчим Служби безпеки України.