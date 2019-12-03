Майже пів мільйона дітей на Донбасі ризикують здоров'ям - ЮНІСЕФ

На Донбасі майже пів мільйона дітей продовжують стикатися з серйозними ризиками для свого фізичного здоров'я та психологічного стану.

Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), оприлюдненому в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Важко уявити, що діти продовжують ходити до пошкоджених кулями шкіл із бомбосховищами та жити в мікрорайонах, де періодично стріляють і закладають міни», - заявила регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі та Центральній Азії Афшан Хан.

За даними ЮНІСЕФ, за час конфлікту на Донбасі 172 дитини загинули або зазнали поранень через міни чи інші вибухонебезпечні предмети. 430 тисяч дітей мають психологічні травми й потребують постійної підтримки, а двом мільйонам дорослих і дітей «загрожує смерть чи каліцтво від мін та інших вибухонебезпечних предметів».

У звіті також зазначається, що протягом цього року на Донбасі сталося 36 обстрілів шкіл. Загалом від початку війни у регіоні пошкоджені або зруйновані понад 750 навчальних закладів.