Близько 20 тисяч дітей - у небезпеці через агресію Росії на Донбасі

Через російську агресію на територіях Донецької та Луганської областей майже 20 тисяч дітей, котрі навчаються у школах в зоні досягання обстрілів та на лінії зіткнення, піддаються ризику.

Про це зазначила представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина під час пресконференції на тему "30-річчя Конвенції ООН про права дитини: сучасні виклики в Україні" в Укрінформі.

"Якщо говорити про певні цифри і дітей, які піддаються ризику, то станом на 2019 рік, наприклад, говоримо про небезпеку в освітньому процесі, за нашими даними, за тією інформацією, яку надали нам цивільні військові адміністрації у Донецькій та Луганській області, у Донецькій області в зоні досягнення обстрілів було розташовано 119 навчальних закладів, у яких навчається понад 12 тисяч дітей. У Луганській області на лінії зіткнення знаходиться 66 закладів освіти, у яких навчається понад 8 тисяч дітей. Я говорю про сторону, яка підконтрольна урядові України", - сказала Філіпішина.

Також вона повідомила про відсутність інформації щодо кількості подібних навчальних закладів, розташованих по інший бік лінії розмежування, та дітей, які в них навчаються.