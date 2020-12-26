NASA випробувало новітній компактний місяцехід
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сайті НАСА.
“Дослідники НАСА в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді нещодавно випробували новий роботизований всюдихід у 120-тонному контейнері із камінням та пилом реголіту, що симулює поверхню Місяця. Чотириколісний CubeRover подолав дюни абразивного пилу, розвернувся на місці після чого рухався вгору-внизу крутими стінами траншеї й провів ще понад 150 випробувань мобільності”, - стверджує NASA.
Зазначається, що випробуваний всюдихід має стандартизований розмір, що полегшує його доставлення у космос.
“Комерційний розвиток малих всюдиходів дозволяє інженерам, підприємцям й науковцям випробовувати нові, наявні та ризиковані концепти спершу на Землі, а потім — на Місяці. Всюдиходи CubeRovers першими продемонстрували ряд можливостей, таких як перезарядження від централізованого джерела живлення у середовищі реголіту, відновлення поверхневих матеріалів й створення локальної комунікаційної інфраструктури”, - пояснює космічне агентство.
NASA стверджує, що “стандартизований дизайн всюдиходу створює можливості для проведення цілого ряду місій, що розширять наукову, дослідну та комерційну діяльність на Місяці”.
У агентстві нагадали, що в рамках програми “Артеміда” планує вже з наступного року розпочати регулярний запуск десятків наукових експериментів та технологій на поверхню Місяця, а у 2024 році доправити до супутника Землі людину.
Фото: NASA/Kim Shiflett