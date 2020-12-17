NASA дозволила компанії Безоса використовувати «ракету-вантажівку»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.
«Ми пишаємося тим, що потрапили до каталогу з надання послуг запуску для NASA, і сподіваємось забезпечити надійні запуски для майбутніх місій NASA на борту New Glenn», - заявив віцепрезидент компанії Джерет Джонс.
Водночас поки що у NASA не давали конкретних контрактів для компанії Blue Origin.
Перший політ 95-метрової ракети-носія запланований на 2021 рік. Сама ж ракета розроблена для перевезення вантажів до 45 тисяч кілограмів на низьку навколоземну орбіту та до 13 тисяч кілограмів на геоперехідну орбіту.
Зазначається, що раніше компанія SpaceX Ілона Маска вже отримувала схожі дозволи на використання ракет Falcon та Falcon Heavy. Однак тільки ракета-носій Falcon здійснювала місії NASA, у той час, як Falcon Heavy здійснила дві комерційні місії.
Як повідомляв Укрінформ, компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.