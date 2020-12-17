NASA дозволила компанії Безоса використовувати «ракету-вантажівку»

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) дозволила аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить одному з найзаможніших людей світу Джефу Безосу, використовувати ракету-носій для місій без людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

«Ми пишаємося тим, що потрапили до каталогу з надання послуг запуску для NASA, і сподіваємось забезпечити надійні запуски для майбутніх місій NASA на борту New Glenn», - заявив віцепрезидент компанії Джерет Джонс.

Водночас поки що у NASA не давали конкретних контрактів для компанії Blue Origin.

Перший політ 95-метрової ракети-носія запланований на 2021 рік. Сама ж ракета розроблена для перевезення вантажів до 45 тисяч кілограмів на низьку навколоземну орбіту та до 13 тисяч кілограмів на геоперехідну орбіту.

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Зазначається, що раніше компанія SpaceX Ілона Маска вже отримувала схожі дозволи на використання ракет Falcon та Falcon Heavy. Однак тільки ракета-носій Falcon здійснювала місії NASA, у той час, як Falcon Heavy здійснила дві комерційні місії.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.