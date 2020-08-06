Безос продав мільйон акцій Amazon

Засновник та генеральний директор Amazon Джефф Безос у перші дні серпня продав мільйон акцій компанії за 3,1 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes з посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Зазначається, що після сплати податків мільярдер отримає приблизно 2,4 млрд доларів.

Видання не уточнює причини такого рішення. Однак у 2017 році засновник Amazon заявив на космічній конференції, що продаватиме акції на суму 1 мільярд доларів щороку для фінансування Blue Origin, його компанії з дослідження космосу.

У лютому цього року Безос продав акції Amazon на 1,7 млрд доларів.

Forbes оцінює його статки у 188,2 мільярда доларів. Безос залишається найбагатшою людиною у світі.