Прибуток Amazon під час пандемії зріс удвічі - до $5,2 мільярда

Компанія Amazon подвоїла прибуток під час пандемії COVID-19, незважаючи на витрати, пов’язані з запобіганням коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

Генеральний директор Amazon Джеффрі Безос попередив інвесторів на початку року, що у другому кварталі можливі фінансові втрати, адже компанія планувала витратити 4 млрд дол. - увесь очікуваний прибуток за другий квартал - на засоби, пов’язані з запобіганням коронавірусу.

Amazon прогнозував потенційну втрату 1,5 млрд дол. цього кварталу. Однак після його закінчення фінансовий результат компанії виявився протилежним.

Незважаючи на пандемію, чистий прибуток Amazon за рік зріс до 5,2 млрд дол. - порівняно з 2,6 млрд дол. у 2019 році. Ця вражаюча цифра виникла, незважаючи на 4 млрд витрат на те, що Безос охарактеризував як "додаткові витрати, пов'язані з COVID-19, щоб забезпечити безпеку співробітників і доставити продукцію клієнтам".

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Компанія Amazon повідомила, що з березня створила 175 тис. робочих місць, 125 тис. з яких перетворюють на місця для постійних штатних працівників. Компанія заявила, що виділила 27 млн дол. на підтримку акції Black Lives Matter, із них 8 млн дол. надійшли від співробітників. Вона також розподілила одноразовий бонус у 500 млн дол. між працівниками й партнерами. Деяка сума з 4 млрд дол. витрат на превентивні засоби від пандемії була використана для виплати вищої заробітної плати людям, які працюють погодинно.

Безос повідомив, що компанія планує виділити щонайменше 2 млрд дол. прибутку у третьому кварталі на витрати, пов’язані з COVID-19.