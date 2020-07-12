Ексдружина Безоса стала найбагатшою жінкою у Штатах

Колишня дружина засновника компанії Amazon Маккензі Безос стала найбагатшою жінкою США зі статками у 62,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Безос перемістилася на перше місце після того як з 2 по 9 липня акції компанії Amazon зросли на 10%. Після розлучення з чоловіком Маккензі Безос володіє 25% акцій компанії.

Водночас статки її колишнього чоловіка виросли на $16,2 млрд, до $188,2 млрд.

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Маккензі Безос потіснила з першого місця доньку засновника корпорації Walmart Сема Уолтона Еліс. Серед світових найбагатших жінок Безос поступається лише онучці засновника L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, яка володіє $64 млрд.