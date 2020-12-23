NASA показало «космічний трейлер» про посадку марсохода

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) оприлюднило анімацію, на якій продемонстровано майбутнє приземлення марсохода Perseverance на Червону планету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Очікується, що сам марсохід Perseverance прибуде 18 лютого 2021 року на кратер Джезеро на Червоній планеті.

Відео показує, як виглядатиме кінцева фаза подорожі марсохода після близько 470 мільйонів кілометрів.

Анімація охоплює все: від прильоту Perseverance в атмосферу Марса до розгортання парашута для фактичної посадки марсохода на поверхню Червоної планети.

Зазначається, що NASA буде транслювати переміщення марсохода Perseverance наживо.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу після свого прибуття на Червону планету спробує перетворити вуглецевий газ у кисень.