NASA показало команду астронавтів, яких готують для польоту на Місяць

В рамках програми "Артеміда" для польоту на Місяць були відібрані 18 астронавтів. Перша місія планується в 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Імена автронавтів назвав віцепрезидент США Майк Пенс.

Учасникам від 32 до 55 років. Отже, до моменту польоту найстаршому виповниться вже 59. У групі порівну чоловіків і жінок. Вибір робили таким чином, щоб в результаті учасниками місії стали і досвідчені астронавти, і ті, хто жодного разу не був у космосі.

Серед обраних – Стефані Вілсон, яка здійснила три польоти на шатлах, рекордсменка за тривалістю перебування в космосі серед жінок Христина Коч і учасник першого польоту нового корабля SpaceX "Драґон" до МКС Віктор Гловер.

Астронавти відправляться до супутника Землі на багаторазовому космічному кораблі "Оріон", який вже проходить перші етапи складання. Висадка відбудеться в районі Південного полюса супутника.

Нагадаємо, люди ступлять на місяць вперше з 1972 року.