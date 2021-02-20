Українсько-американська ракета-носій вивела на орбіту вантажний корабель для МКС

Двоступенева ракета-носій «Антарес», розроблена за участю української сторони, успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Про це повідомляє 20 лютого Державне космічне агентство України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні о 19:36 за київським часом був проведений успішний запуск ракети-носія «Антарес» з острова Воллопс (США)", - йдеться у публікації.

Як зазначається, двоступенева ракета-носій «Антарес» розроблена американською компанією Northrop Grumman з можливістю установлення третього ступеня, і сьогодні ним став Cygnus.

Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ».

В.о.голови Держкосмосу Михайло Лев привітав фахівців ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС» з успіхом.

«Успішний запуск ракети-носія «Антарес» укотре показав високу ефективність кооперації вітчизняних космічних підприємств ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ», «Хартрон-АРКОС», «Київприлад», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПІД» та iн. Високий клас наших фахівців дозволяє безперешкодно, з території КБ «Південне», в режимі реального часу здійснювати технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації", - заявив він.

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Лев також висловив сподівання, що невдовзі українська кооперація підприємств видасть 100% вітчизняний продукт - ракету-носій середнього класу, яка стане флагманом нашого ракетобудування на найближчі роки.

За даними NASA, стикування корабля Cygnus з Міжнародною космічною станцією заплановане на 22 лютого.