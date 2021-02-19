Ізраїль запустить наносупутник на ракеті NASA

Ізраїль запустить наносупутник на ракеті NASA

Укрінформ
Тель-Авівський університет оголосив, що перший наносупутник, повністю спроектований, розроблений, зібраний і випробуваний в ізраїльському університеті, буде відправлений на орбіту Землі на ракеті NASA в суботу, 20 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ракета спочатку зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС), після чого астронавти запустять супутник на орбіту Землі.

Наносупутник, розміром приблизно із коробку для взуття, вимірюватиме космічне випромінювання навколо Землі.

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«Це наносупутник або мініатюрний супутник типу CubeSat. Розміри супутника складають 4х4х12 дюйми (10х10х30 см), а його вага становить менше шести фунтів (2,5 кг)", - розповідає доктор Офер Амрані, керівник лабораторії мінісупутників в Тель-Авівському університеті.

Як повідомляв Укрінформ,16 лютого компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту наступну партію з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.

Фото: NASA

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