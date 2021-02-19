Ізраїль запустить наносупутник на ракеті NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.
Ракета спочатку зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС), після чого астронавти запустять супутник на орбіту Землі.
Наносупутник, розміром приблизно із коробку для взуття, вимірюватиме космічне випромінювання навколо Землі.
«Це наносупутник або мініатюрний супутник типу CubeSat. Розміри супутника складають 4х4х12 дюйми (10х10х30 см), а його вага становить менше шести фунтів (2,5 кг)", - розповідає доктор Офер Амрані, керівник лабораторії мінісупутників в Тель-Авівському університеті.
Як повідомляв Укрінформ,16 лютого компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту наступну партію з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.
Фото: NASA