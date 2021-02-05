Китай запустив на орбіту експериментальний супутник
Укрінформ
Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій з космодрому Січан у провінції Сичуань.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Супутник було запущено о 23:36 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" і успішно виведено на задану орбіту.
Він використовуватиметься для потреб зв'язку, радіо, телебачення та передачі даних, а також у ході технологічних тестів.
Зазначається, що запуск став 360-м рахунком, виконаним за допомогою ракети-носія серії "Чанчжен".
Як повідомляв Укрінформ, китайські вчені створили концепт сучасного дуже гнучкого робота, потенційно здатного ефективно збирати космічне сміття.