Китай запустив на орбіту експериментальний супутник

Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій з космодрому Січан у провінції Сичуань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник було запущено о 23:36 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" і успішно виведено на задану орбіту.

Він використовуватиметься для потреб зв'язку, радіо, телебачення та передачі даних, а також у ході технологічних тестів.

Читайте також: У Китаї розробили робота для збору космічного сміття

Зазначається, що запуск став 360-м рахунком, виконаним за допомогою ракети-носія серії "Чанчжен".

Як повідомляв Укрінформ, китайські вчені створили концепт сучасного дуже гнучкого робота, потенційно здатного ефективно збирати космічне сміття.