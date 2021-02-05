У Китаї розробили робота для збору космічного сміття

Китайські вчені створили концепт сучасного дуже гнучкого робота, потенційно здатного ефективно збирати космічне сміття.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Дослідники з Тяньцзіньського університету розробили роботизований маніпулятор, придатний для використання для пошуку й збору уламків супутників та іншої космічної техніки, що кружляє на орбіті Землі”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що створений маніпулятор “нагадує кінцівку восьминога або хобот слона, й складається із “хребта”, зробленого із дуже гнучкого сплаву нікелю та титану, спроможного самостійно відновлювати власну форму після деформації зовнішніми силами”. Пристрій також обладнано камерою та механізмом захоплення.

Маніпулятор може також використовуватися під час небезпечних операцій, таких як обшук місць природних катаклізмів та ремонт двигунів на промислових об’єктах з обмеженим простором.

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Наразі розробники маніпулятора співпрацюють із китайським аерокосмічним дослідницьким інститутом над організацією його наземних випробувань.