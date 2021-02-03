ОАЕ створює перший у світі космічний суд

В ОАЕ влада Дубая оголосила про створення космічного суду для врегулювання майбутніх комерційних суперечок на орбіті Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC).

Зазначається, що у 2021 році суди Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC) і Фонд майбутнього Дубая (DFF) приступлять до реалізації нової ініціативи «Суди майбутнього», впроваджуючи космічний суд.

Повідомляється, що новий арбітражний суд буде спеціалізуватися на космічній діяльності приватних компаній, на розбіжностях з приводу купівлі супутників або зіткненнях пристроїв на навколоземній орбіті.

Рішення, як пояснюють в повідомленні, продиктовано прогресом в космічній галузі, який був досягнутий ОАЕ в останні роки.

Космічне право регулюється міжнародними конвенціями та резолюціями, в тому числі Договором ООН щодо космосу, який набрав чинності в 1967 році. Деякі держави також підписали двосторонні або багатосторонні угоди для регулювання своєї космічної діяльності. Донедавна ця сфера була майже виключно прерогативою країн і організацій, зараз же залучаються і приватні компанії.