ОАЕ створює перший у світі космічний суд
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC).
Зазначається, що у 2021 році суди Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC) і Фонд майбутнього Дубая (DFF) приступлять до реалізації нової ініціативи «Суди майбутнього», впроваджуючи космічний суд.
Повідомляється, що новий арбітражний суд буде спеціалізуватися на космічній діяльності приватних компаній, на розбіжностях з приводу купівлі супутників або зіткненнях пристроїв на навколоземній орбіті.
Рішення, як пояснюють в повідомленні, продиктовано прогресом в космічній галузі, який був досягнутий ОАЕ в останні роки.
Космічне право регулюється міжнародними конвенціями та резолюціями, в тому числі Договором ООН щодо космосу, який набрав чинності в 1967 році. Деякі держави також підписали двосторонні або багатосторонні угоди для регулювання своєї космічної діяльності. Донедавна ця сфера була майже виключно прерогативою країн і організацій, зараз же залучаються і приватні компанії.