SpaceX запустила ще 60 мінісупутників Starlink
Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттері.
«Розгортання (на орбіті – ред.) 60 супутників Starlink - підтверджено», - розповіли у SpaceX.
За даними порталу Space, сам запуск був здійснений о 05:59 годині за Києвом на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
Водночас перший багаторазовий ступінь американської ракети-носія Falcon 9 не зміг здійснити керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці. Сама посадка повинна була відбутися вже через приблизно 9 хвилин після запуску, проте камери не зафіксували її зниження на платформу.
Ймовірно вона впала в океан.
Зазначається, що вже був 19-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників. Цього тижня компанія Маска спробує запустити на орбіту ще одну місію з супутниками Starlink.
Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX через негоду відтермінувала запуск наступної партії з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.
Загалом компанія Ілона Маска планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.