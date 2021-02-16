SpaceX запустила ще 60 мінісупутників Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту наступну партію з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттері.

«Розгортання (на орбіті – ред.) 60 супутників Starlink - підтверджено», - розповіли у SpaceX.

За даними порталу Space, сам запуск був здійснений о 05:59 годині за Києвом на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Водночас перший багаторазовий ступінь американської ракети-носія Falcon 9 не зміг здійснити керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці. Сама посадка повинна була відбутися вже через приблизно 9 хвилин після запуску, проте камери не зафіксували її зниження на платформу.

Ймовірно вона впала в океан.

Зазначається, що вже був 19-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників. Цього тижня компанія Маска спробує запустити на орбіту ще одну місію з супутниками Starlink.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX через негоду відтермінувала запуск наступної партії з 60 мінісупутників Starlink для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи.

Загалом компанія Ілона Маска планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.