Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в 2021 році - Уруський

Україна веде переговори з компанією SpaceX щодо запуску вітчизняного супутника наприкінці грудня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю телеканалу "Перший Діловий".

"Реально в нас є вікно запустити наш апарат тільки в грудні за допомогою іноземного оператора, яким у даному випадку є компанія SpaceX", - розповів Уруський.

Він додав, що наразі ведуться переговори з компанією щодо визначення сумісності українського апарату з ракетоносієм. За словами Уруського, він особисто відвідав КБ "Південмаш" для перевірки технічного стану супутника, який уже майже готовий. "Космічний апарат практично готовий. Він потребує кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок готовності до запуску", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський поставив перед Мінстратегпромом завдання вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2-1)" до кінця цього року.

Україна вже мала на орбіті свої космічні апарати: супутники оптичного ДЗЗ "Січ-1", "Січ-2" та радіолокаційного ДЗЗ "Океан-О". Ці космічні апарати виводилися в космос в період з 1995-го до 2011 року.