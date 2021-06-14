Український борець Новиков переміг на турнірі Poland Open

В активі збірної України з греко-римської боротьби чотири медалі на турнірі у Варшаві.

Збірна України з греко-римської боротьби виграла чотири медалі у Варшаві на рейтинговому турнірі Poland Open, який є одним з етапів підготовки до Олімпійських ігор в Токіо, передає Укрінформ.

Єдине «золото» з українців виборов чемпіон Європи-2020 Семен Новиков (вагова категорія до 87 кг). У фінальній сутичці титулований український борець виграв у угорця Іштвана Такача (2:1).

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Срібним призером турніру став Ярослав Фільчаков (82 кг), а «бронза» у Богдана Ковернюка (67 кг) та Ясафа Зейналова (77 кг).

Як повідомляв Укрінформ, на Poland Open в активі збірної України з вільної боротьби три медалі.